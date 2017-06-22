Кросби: Флёри — лучший парень, чтобы популяризировать хоккей в Лас-Вегасе

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал переход вратаря Марка-Андре Флёри, с которым он вместе играл 12 лет, в «Вегас Голден Найтс» в результате драфта расширения. Флёри является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли, ему принадлежат рекорды «Питтсбурга» по победам и сухим матчам.

«Думаю, Флёри будет невероятно важен для их команды, учитывая его опыт и то, что он за человек. Знаю, что он воодушевлён этой возможностью. „Вегас“ выбрал лучшего парня, чтобы популяризировать хоккей в городе», — приводятся слова Кросби на официальном сайте НХЛ.