Защитник Никита Пивцакин продлил контракт с ЦСКА на один год

Защитник ЦСКА Никита Пивцакин продлил контракт с московским клубом на один год.

«Защитник Никита Пивцакин продлил контракт с ЦСКА сроком на один год», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «армейского» клуба.

25-летний защитник выступает за московских «армейцев» с сезона-2015/16. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 41 матч, в котором отметился 12 (4+8) баллами за результативность при показателе полезности "+12". Также он принял участие в четырёх матчах плей-офф.