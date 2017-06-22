«Северсталь» подписала контракт с Калашниковым, «Сибирь» — с Никитой Ивановым

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщил о переходах нескольких игроков лиги.



Череповецкая «Северсталь» подписала контракт с защитником Станиславом Калашниковым, ранее выступавшим за новокузнецкий «Металлург». 28-летний защитник в прошедшем сезоне сыграл в 32 матчах, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности "-18".



«Сибирь» заключила пробный контракт с нападающим Никитой Ивановым, с которым накануне расторг соглашение «Барыс». В сезоне-2016/17 хоккеист провёл за «Барыс» 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал в них 6 (3+3) очков при показателе полезности «-3».

Гудлевскис, Ниеми, Мэйсон? «Салават» ищет вратаря. Таблица трансферов КХЛ Матей Странски перешёл в «Северсталь», Лукас Лессио стал игроком рижского «Динамо», а Кузнецов может перейти в СКА.