Черри: Кросби счастлив, что Мето перешёл из «Оттавы» в Западную конференцию

Хоккейный эксперт Дон Черри считает, что «Оттава Сенаторз» должна была сохранить защитника Марка Мето, а не отпускать его в «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения.

«Ёлки-палки, скажите, что это неправда. Должен был быть способ сохранить Марка Мето. Без сомнения, пара Мето и Карлссона была лучшей в плей-офф. Мето был скалой в обороне и всегда страховал Карлссона (представьте себе, два болвана поставили его в рейтинге на пятое место), который был лучшим защитником в плей-офф и постоянно подключался к атакам. Как он проделал свою работу, сдерживая лучшего игрока в мире, Сидни „Малыша“ Кросби! Держу пари, Сидни будет счастлив от того, что Мето теперь на Западе. Марк — лидер, душа команды. Помните, как Сидни оттяпал ему палец? Он доиграл свою смену, а затем быстро вернулся в строй.

Разбивать сочетание Карлссона и Мето не имеет смысла. Карлссон никогда ещё не играл лучше, чем в этом плей-офф. Он был лучшим защитником плей-офф во многом благодаря Мето. В регулярном сезоне Мето лидировал среди защитников «Сенаторз» по показателю полезности, у него было "+13", у Карлссона "+10". В плей-офф у Карлссона было "+13", у Мето "+5". Должен быть способ, я думаю, Мето вернётся в «Оттаву», — написал Черри в своём «твиттере».