Детская школа «Динамо» начала работу, тренеры утверждены ООО «ХК Динамо»

В детской спортивной хоккейной школе «Динамо» начинается учебно-тренировочный процесс, сообщается на официальном сайте ВФСО «Динамо». 1 июля на сборы в Сочи выезжает первая группа учеников, а с 9 июля школа в полной мере приступает к учебно-тренировочному процессу.



Практически весь тренерский состав школы утверждён в ООО «Хоккейный клуб «Динамо». Директор школы Михаил Титов прокомментировал перевод школы под новую юрисдикцию.



«Я удовлетворён тем, что организационные вопросы по переводу школы в клуб практически решены, этот шаг позволит не утерять динамовских традиций в подготовке хоккеистов с самого юного возраста вплоть до игроков основной команды», — сказал Титов.

Безнадёга или затишье перед бурей? Что происходит с московским «Динамо» В московском «Динамо» по-прежнему делят власть, команда по уши в долгах, а её дальнейшая судьба до сих пор неизвестна.