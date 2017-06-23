Тэллон: «Флорида» отдала Маршессо, Смита, так как чемпионство выигрывает оборона

Генеральный менеджер «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал переход в «Вегас Голден Найтс» нападающих Райлли Смита (через обмен) и Джонатана Маршессо (через драфт расширения).



«С тех пор как мы начали строить команду, мы ориентировались на защитников и центрфорвардов. Так что мы не сомневались, что надо сохранить наших молодых защитников и центральных. Обмен позволил нам быть более гибкими относительно потолка зарплат и в долгосрочной перспективе.

Наша цель — несколько чемпионских титулов, эти шаги продиктованы заботой не только о настоящем, но и о будущем. Мы будем активно вести себя на рынке. Команда, которая у нас есть сейчас, не обязательно останется такой же через три месяца. У нас есть несколько сценариев, чтобы сделать «Флориду» более зрелищной, быстрой, умной и решительной. Чемпионства выигрывают в первую очередь обороной, вы видели это в финале. Конечно, нам нравится забивать, мы об этом не забываем", — цитирует Тэллона Sun Sentinel.