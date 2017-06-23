Минское «Динамо» подписало новый однолетний контракт с нападающим Волковым

Минское «Динамо» подписало одностороннее соглашение на один год с нападающим Артёмом Волковым. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

32-летний форвард в прошедшем сезоне провёл за белорусскую команду 22 матча в регулярном чемпионате и одну игру в плей-офф, в которых набрал в общей сложности 3 (0+3) балла за результативность при показателе полезности "-1". Всего в КХЛ он принял участие в 47 встречах в составе «Авангарда» и «Динамо», отметившись 5 (1+4) очками при показателе полезности "-9".