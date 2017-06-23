Раанта: сделаю всё возможное, чтобы помочь «Аризоне» побеждать

Вратарь Антти Раанта поделился эмоциями от перехода из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Аризона Койотс». Ранее генеральный менеджер клуба Джон Чайка сообщил, что рассматривает финского хоккеиста как первого вратаря команды.

«Не терпится приехать в Аризону и начать играть за „Койотс“. Я очень взволнован. Для меня это великолепная возможность, буду сделать всё возможное, чтобы помочь команде побеждать», — приводятся слова Раанты в официальном «твиттере» клуба.

28-летний Раанта сыграл в прошедшем сезоне 30 матчей, одержав 16 побед с процентом отражённых бросков 92,2 и коэффициентом надёжности 2,26.