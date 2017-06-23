«Аризона» обменяла 7-й пик драфта и Дианджело в «Рейнджерс» на Степана и Раанту

«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил об обмене вратаря Антти Раанту и нападающего Дерека Степана в «Аризону Койотс». Взамен «рейнджеры» получили общий 7-й выбор на драфте 2017 года и защитника Энтони Дианджело.



27-летний Степан в прошедшем сезоне набрал 55 (17+38) очков в регулярном чемпионате и 6 (2+4) в 12 играх плей-офф.



28-летний Раанта сыграл 30 мачтей, одержав 16 побед с процентом отражённых бросков 92,2 и коэффициентом надёжности 2,26.



21-летний Дианджело дебютировал в НХЛ в прошедшем сезоне, провёл 39 матчей и набрал 14 (5+9) очков.

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