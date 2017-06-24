«Вашингтон» подписал новый контракт с Ти Джеем Оши на восемь лет и $ 46 млн

«Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с нападающим Ти Джеем Оши, сообщает Monumental Network. Соглашение рассчитано на восемь лет, за это время хоккеист заработает $ 46 млн.

30-летний Оши 1 июля мог стать неограниченно свободным агентом, у него заканчивался пятилетний контракт, по которому он получал $ 4,175 млн в год. Оши выступает за «Вашингтон» последние два года. В прошедшем сезоне он сыграл 68 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 56 (33+23) очков, а также 13 игр в плей-офф, забив четыре гола и сделав восемь передач.