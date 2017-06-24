Агент Костина: будем расторгать контракт с «Динамо» и переходить в «Сент-Луис»

Дэн Мильштейн, агент нападающего Клима Костина, выбранного на драфте «Сент-Луис Блюз», рассказал, что его клиент расторгнет контракт с московским «Динамо».



«Накануне мы с Костиным приняли участие в мероприятии НХЛ, когда новичков представляли на пароходе. Вы сами заказывали „Сент-Луис“, об этом клубе у нас шла речь. И видите, как всё совпало. Я вас поздравляю вместе с Климом! Сейчас мы идём к Блюз», нас пригласили в гости. А с субботы начинается наша новая хоккейная жизнь.



Мы с российскими агентами работаем над тем, чтобы в ближайшие дни расторгнуть контракт с «Динамо» и подписать его с «Блюз». Надеемся, это произойдёт скоро. Во вторник Клим едет в Сент-Луис для участия в тренировочном лагере. Команда в нём заинтересована. Мы уже встречались несколько раз. Это был один из трёх клубов, проявлявших к Костину наивысший интерес", — рассказал Мильштейн прессе.

Костин стал «музыкантом» на флажке. Как на драфте НХЛ забыли о русских «Сент-Луис» взял Костина, финнов выбрали больше американцев, а Хишир стал первым номером – в итогах первого раунда драфта НХЛ.