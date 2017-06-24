В Москве состоялось прощание с Сергеем Мыльниковым

В Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание с олимпийским чемпионом Сергеем Мыльниковым, который скончался 20 июня в возрасте 58 лет.



Сергей Александрович родился в Челябинске и почти всю карьеру провёл в «Тракторе». Дважды становился чемпионом мира среди молодёжи и трижды – среди национальных сборных, а в 1988 году выиграл и олимпийское золото. Сергей Мыльников навсегда вошёл в историю как самый первый советский вратарь в НХЛ — в сезоне-1989/90 он выступал за «Квебек Нордикс».



По окончании игровой карьеры Сергей Александрович трудился тренером в Швеции, затем в «Ладе», «Крыльях Советов», «Северстали», «Витязе» и «Автомобилисте».

На 59-м году жизни скончался олимпийский чемпион Сергей Мыльников