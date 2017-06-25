Генменеджер «Айлендерс»: теперь молодые защитники получат больше времени

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Гарт Сноу прокомментировал обмен защитника Трэвиса Хэмоника в «Калгари Флэймз».



«У нас большая глубина состава в обороне. Наши молодые защитники могут получать больше игрового времени. Это была возможность получить некоторые активы. Это хорошее подспорье для нас.



Связан ли обмен с его прошлогодним запросом? Не хочу говорить за него. Я думаю, что он оказался в хорошей команде и месте, удобном для его семьи. Мы получили солидную компенсацию. Это был беспроигрышный вариант для обеих команд», – цитирует Сноу официальный сайт НХЛ.

«Айлендерс» обменяли защитника Хэмоника в «Калгари»