Директор скаутской службы «Пингвинз» Секстон войдёт в тренерский штаб «Баффало»

Директор скаутской службы действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Рэнди Секстон продолжит работу в «Баффало Сэйбрз». Об этом информирует журналист Боб Маккензи в своём «твиттере». Секстон работал в «Питтсбурге» с 2010 года.



В клуб его пригласил генеральный менеджер Джейсон Боттерилл, ранее также работавший в «Пингвинз». Секстон займёт пост помощника главного тренера и будет исполнять обязанности генерального менеджера фарм-клуба «Баффало» в Американской хоккейной лиге – «Рочестера».

Три тренера покинули штаб «Баффало», может остаться только тренер вратарей