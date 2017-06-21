Три тренера покинули штаб «Баффало», может остаться только тренер вратарей

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало» продолжит изменения в тренерском штабе. Об этом информирует Buffalo News. Недавно главным тренером команды был назначен помощник Питера Лавиолетта в действующем победителе Западной конференции НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Фил Хаусли.



Клуб расстался со всеми ассистентами из штаба прежнего главного тренера Дэна Байлсмы – Терри Мюрреем, Бобом Вудсом и Томом Уордом. При этом одним из новых ассистентов Хаусли может стать бывший главный тренер «Айлендерс» Джек Капуано.



В то же время тренер вратарей «Сэйбрз» Эндрю Аллен может остаться в команде.

Фил Хаусли назначен главным тренером «Баффало»