Источник: «Коламбус» проявляет интерес к Ковальчуку

Североамериканский журналист Аарон Порцлайн рассказал, что интерес к российскому нападающему Илье Ковальчуку проявляет клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».



По имеющейся информации, «мундиры» не считают Ковальчука своей первостепенной целью на рынке, но рассматривают его кандидатуру как возможность усиления атаки. Напомним, права на Ковальчука в НХЛ принадлежат «Нью-Джерси Дэвилз», и другим клубам придётся выменивать Ковальчука у «дьяволов».



У российского игрока завершается контракт с хоккейным клубом СКА.

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