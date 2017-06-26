«Кузня» официально допущена для участия в чемпионате ВХЛ

Хоккейный клуб «Металлург» из Новокузнецка допущен к участию в Высшей хоккейной лиге. Об этом информирует клуб в своём «твиттере». Клуб также сообщил, что в ближайшее время обнародует план предсезонной подготовки.

«Кузне» будет лучше в Вышке. Почему Новокузнецк ждут аншлаги на «Зауралье» Со следующего сезона «Кузня» будет выступать в Высшей лиге. Почему посещаемость самой непопулярной команды КХЛ может повыситься?

«Кузню» исключили из числа участников Континентальной хоккейной лиги после того, как клуб занял последнее место в рейтинге, подготовленном КХЛ. Команда из Новокузнецка участвовала во всех девяти сезонах КХЛ, ни разу не попала в плей-офф. Периодически перед запретом на переходы «Металлург» устраивал распродажи игроков. Руководство и тренерский штаб команды остались прежними.