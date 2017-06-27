«Даллас» выменял у «Вегаса» защитника Мето

«Даллас Старз» выменял у новичка НХЛ клуба «Вегас Голден Найтс» защитника Марка Мето. Хоккеист был выбран новым клубом НХЛ на драфте расширения. Взамен «Голден Найтс» получили вратаря из системы «Старз» Дилана Фергюсона и право выбора во втором раунде драфта-2020. Контракт Мето действует ещё два года с зарплатой $ 4,9 млн.



32-летний канадcкий игрок, выступавший ранее за «Оттава Сенаторз» и «Коламбус Блю Джекетс», провёл в НХЛ 579 матчей, набрав 120 (21+99) очков при показателе полезности «+43». В 68 матчах прошлого сезона за «Оттаву» Мето набрал 12 (0+12) очков при показателе полезности «+13».

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