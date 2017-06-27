Гуськов: Якупов приедет в КХЛ только в случае полного отсутствия вариантов в НХЛ

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением по ситуации с Наилем Якуповым, которому «Сент-Луис Блюз» не стал предлагать новый контракт. Таким образом, с 1 июля игрок станет неограниченно свободным агентом.



«Насколько я знаю, Якупов хотел играть только в Национальной хоккейной лиге и не рассматривал вариантов с КХЛ. На чемпионат мира в сборную он так и не попал. Я думаю, что он будет до последнего там искать команду, а там уже не знаю, как всё сложится. Думаю, что Якупов приедет в КХЛ, только если за океаном у него совсем не будет вариантов. Я не знаю, с какими буквами у него конфликт со Знарком – с большими или же всё надумано. Не так много людей, которые владеют информацией о том, что произошло между ними. Факт в том, что непопадание в сборную может отпугнуть его от возвращения в Россию», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Сент-Луис» не сделал квалификационного предложения Наилю Якупову

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