Кария: если бы не Селянне, я бы не попал в Зал славы

Известный хоккеист Пол Кария поделился эмоциями от избрания в Зал хоккейной славы в Торонто вместе с форвардом Теему Селянне.



«Я узнал новости от него. Мне очень приятно войти в Зал славы вместе с Селянне. Потому что если бы не он, то этого бы не произошло. Никогда не мог подумать, что удостоюсь такой чести. Я многому у него научился. Он был великолепным распасовщиком, никогда не тянул одеяло на себя.



Именно это было ключом к нашему успеху. Нам было неважно, кто забьёт. Мы сразу поняли друг друга, а опыт игры с ним был незабываемым. Теему всегда шутил, что я мог читать его мысли. Это было не сложно, потому что он постоянно смотрел «Спасателей Малибу», – цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Селянне, Андрейчук, Рекки и Кария будут введены в Зал хоккейной славы