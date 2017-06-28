Вайсфельд: через неделю-две объявим о новом голкипере «Салавата»

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал изменения во вратарской линии уфимской команды. Напомним, 27 июня стало известно, что «СЮ» расторг контракт с Никласом Сведбергом.

«Через неделю-две объявим официально о подписании контракта с новым голкипером. Замена уже найдена. Был ли предметный интерес к выкупленному «Далласом» Ниеми? Фамилии называть не буду, пока не подпишем контракт. Голкипер будет легионером — это всё, что могу сказать», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.