Кожевников: в СКА полно молодёжи, значит, Чудинову надо уходить

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сказал, кому, по его мнению, из защитников СКА, возможно, стоит сменить команду по ходу следующего сезона. На данный момент в заявке питерского клуба 13 игроков обороны, в равной степени готовых сыграть за «армейцев».



«Это должен клуб решать. Там есть и травмированные люди, которые не играют. Трудно сказать. Надо знать обстановку в команде. Молодёжи там полно, значит, надо Чудинову уходить. Может быть, они отдадут в аренду. Такие вещи трудно знать. Надо понимать, как кто сейчас выглядит, на кого можно надеяться. Я думаю, у них есть две пары, которые готовы ехать на Олимпиаду. Надо исходить из того, что они хотят в этом сезоне, к тому же ещё травмы могут быть. В СКА два основных защитника в конце плей-офф не играли. Не играли Чудинов и Войнов. Остаются один-два защитника, которых можно отдать в аренду», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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А. Юдин: 13 защитников в СКА – для конкуренции. Потом кого-то выгонят