Соловьёв — новый главный тренер «Авто», Сафин возглавил «Горняк»

Новым главным тренером МХК «Авто» назначен Виталий Соловьёв. Помогать ему будут Владислав Отмахов и Евгений Киселёв. Кроме того, в команде появилась должность тренера по физической подготовке, её занял Илья Чистяков.



Соловьёв родился 15 октября 1970 года в Екатеринбурге. В амплуа вратаря выступал за новоуральский «Кедр». Тренерскую карьеру начал в детской школе магнитогорского «Металлурга». Его воспитанники составили костяк команды «Стальные Лисы», которая завоевала первый в истории Кубок Харламова в 2010 году. В прошлом сезоне специалист возглавил магнитогорскую молодёжную команду, которая по итогам «регулярки» заняла второе место на Востоке.



Чистяков родился в Екатеринбурге, работал в хоккейных клубах «Сокол» и «Спутник».



Бывший главный тренер «Авто» Венер Сафин остается в структуре о клуба, с 1 июля он вступает в должность главного тренера команды «Горняк» (Учалы), которая является фарм-клубом «Автомобилиста» и будет выступать в ВХЛ.