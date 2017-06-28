Капитан «Торпедо» Потапов провёл мастер-класс в селе Сеченово

Капитан «Торпедо» Алексей Потапов незадолго до начала предсезонной подготовки провёл несколько мастер-классов для воспитанников хоккейной школы села Сеченово Нижегородской области, информирует официальный сайт «Торпедо».



Мероприятие прошло на льду местного ледового дворца «Звёздный» и стало настоящим праздником для жителей районного центра и прилегающих населённых пунктов юго-востока нашего региона. Хоккеисты разных возрастов, занимающиеся в сеченовской хоккейной школе, с большим энтузиазмом и желанием выполняли все задания, которые им давал игрок КХЛ, демонстрируя правильность упражнений на собственном примере.