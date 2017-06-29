Вик. Шалаев: из Северной Америки в «Авангард» может вернуться не только Жукенов

Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев прокомментировал подписание контракта с воспитанником клуба нападающим Дмитрием Жукеновым, который ранее выступал в QMJHL.

«В предстоящем сезоне особое внимание мы будем уделять своим воспитанникам. Шанс будет дан многим, посмотрим, как ребята им воспользуются. Жукенов — один из перспективных наших юниоров, он хорошо играл за океаном, но теперь у него будет возможность проявить себя в команде КХЛ. Мы желаем ему только успехов, для клуба крайне важно возвращать талантливых воспитанников в свою систему. Кстати, из Северной Америки в „Авангард“ может вернуться не только Жукенов», — цитирует Шалаева пресс-служба клуба.