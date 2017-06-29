Д. Макаров: надо играть творчески и выходить с «Югрой» в плей-офф

Нападающий «Югры» Дмитрий Макаров рассказал, почему принял предложение ханты-мансийского клуба, и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Принял предложение „Югры“, потому что сразу почувствовал, что и менеджмент, и тренерский состав Ханты-Мансийска во мне заинтересованы. Не понаслышке знаю систему игры Игоря Захаркина, с которым посчастливилось поработать в „Салавате Юлаеве“. Этот тренер ценит хоккеистов комбинационного плана, даёт возможность для творчества на льду. Не сомневаюсь и в том, что в команде будет хороший микроклимат.

На мой взгляд, у «Югры» хороший состав, есть и талантливая молодёжь, и опытные, техничные игроки — Курьянов, Панов, другие ребята. Слышал, что и руководство округа делает всё возможное, чтобы хоккей в Ханты-Мансийске, во всём регионе развивался. Очевидно, что «Югра» будет сражаться за плей-офф.

Игру любого хоккеиста нужно оценивать не по набранным баллам, а по месту, которое завоевала его команда. Поэтому личных рамок для себя не ставлю — только командные. Надо играть творчески — и выходить с «Югрой» в плей-офф", — цитирует Макарова Russia-Hockey.ru.