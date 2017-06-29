Вратарь Роман Смирягин покидает «Северсталь»

Хоккейный клуб «Северсталь» и голкипер Роман Смирягин пришли к соглашению о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Свою спортивную карьеру Роман продолжит в чемпионате ВХЛ.

В минувшем сезоне Смирягин 12 раз выходил на лёд, в том числе пять раз менял Якуба Коваржа по ходу матча. За это игровое время он отразил 237 бросков (процент отражённых бросков 89,1 и коэффициент надёжности 3,14).

Также он выступал в плей-офф ВХЛ за «Ижсталь», в пяти матчах одержал одну победу, пропуская в среднем 2,25 шайбы за игру и отразив 93,4% бросков. Смирягин выступал за череповецкий клуб на протяжении пяти сезонов (2010-2012, 2014-2017).