«Оттава» и «Монреаль» интересуются возможностью приобрести Алексея Емелина

«Монреаль Канадиенс» изучает возможность вернуть защитника Алексея Емелина, который был выбран «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения. Также к россиянину проявляет интерес «Оттава Сенаторз». Об этом сообщает TSN.



Россиянин провёл в Национальной хоккейной лиге 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка при показателе полезности "-18". В прошедшем сезоне на его счету 10 (2+8) результативных баллов в 76 играх при показателе полезности "+1". У Емелина остаётся год по контракту с зарплатой $ 4,1 млн.

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