Емелин: «Вегас» на меня рассчитывает, а на то, что говорит Черри, мне плевать

Защитник Алексей Емелин прокомментировал переход из «Монреаль Канадиенс» в «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения, а также ответил на слова известного эксперта Дона Черри, который назвал его придурком.

«Всё равно от меня ничего уже не зависело, поэтому я был готов к переходу. Расстраиваться нет смысла. Конечно, я привык к Монреалю, да и семья моя тоже. Но это хоккей, такое случается. Бегло изучил состав „Вегаса“. Пробежался взглядом, но пока не анализировал. Мне вчера звонил главный тренер. Обсудили в том числе и мою роль в команде, видно, что они на меня рассчитывают. Но всё равно детали выяснятся позже. Соберёмся в тренировочном лагере, будем работать и разговаривать дальше. С Шипачёвым пока не созванивались, времени ещё не было.

Как я отнёсся к претензии Дона Черри о том, что мои силовые приёмы не всегда к месту и излишне жестоки? Североамериканскую прессу я не читаю. Про Дона Черри я слышал, но, откровенно говоря, мне наплевать, что он думает и говорит. Ну, не то чтобы наплевать – это всё-таки грубое выражение. У него своя работа, у меня своя. Пусть каждый делает свою. Говорить он может всё что угодно, а я должен делать то, что должен", — цитирует Емелина «Спорт-экспресс».