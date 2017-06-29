В Магнитогорске прошёл турнир памяти вратаря Сергея Земчёнка

В Магнитогорске второй год подряд проходил турнир по хоккею в валенках памяти вратаря Сергея Земчёнка. За медали и Кубок сразились шесть команд: сборные ОСК и МРК, «Стальные топоры», «Стилл Аксес», «Белые Акулы» и коллектив «Тигры» – в нём выступают воспитанники школы-интерната «Семья».



Лучшим игроком нынешнего мемориала стал вратарь Евгений Ленешмидт – один из главных творцов триумфа «акул»: «хищники» выиграли финал у сборной МРК в один мяч. За это голкипер удостоился бонуса к золотой медали — титула МVP турнира.

В Магнитогорске прошёл турнир памяти Сергея Земчёнка Фото : metallurg.ru