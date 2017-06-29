Нападающий Богдан Потехин перейдёт из «Металлурга» Мг в «Амур»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Богдан Потехин перейдёт из магнитогорского «Металлурга» в хабаровский «Амур».



24-летний форвард выступал в составе «Магнитки» на протяжении семи сезонов и завоевал с командой два кубка Гагарина (2014, 2016). В прошедшем сезоне он принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата, отметившись 2 (1+1) очками при показателе полезности "-5". В плей-офф провёл две игры, не отметившись результативными действиями. Всего в КХЛ на его счету 42 (18+24) очка в 276 матчах.

«Динамо» теряет игроков, Скривенс собирается в Уфу. Таблица трансферов КХЛ Сведберг официально покинул «Салават Юлаев», Гавриков решился остаться в России и перешёл в СКА, а московское «Динамо» хотят «разграбить».