Уильямс: поражение «Кэпиталз» в плей-офф повлияет на решение о новом контракте

Нападающий Джастин Уильямс, у которого заканчивается контракт с «Вашингтон Кэпиталз», рассказал, чем будет руководствоваться, выбирая клуб для продолжения карьеры.

«Сейчас я прежде всего хочу, чтобы моей семье было комфортно. Это основной пункт, а второй — шанс выиграть Кубок. Чувствую, что во мне ещё много сил и воли к победе, я по-прежнему набираю много очков. Хочу попасть в команду, которая может стать чемпионом.

Конечно, есть неоконченное дело. Только одна команда завершает сезон победой, всех остальных ждёт разочарование. У нас были высокие ожидания, мы здорово играли, поэтому, конечно, поражение в этом году стало одним из самых тяжёлых в моей карьере. Непросто это пережить.

Повлияет ли поражение в этом плей-офф на решение заключить новый контракт с «Кэпиталз»? Будет влиять много факторов, и этот в том числе", — цитирует Уильямса The Washington Post.