«Вашингтон» подписал новый контракт с форвардом Стивенсоном

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с нападающим Чендлером Стивенсом, информирует официальный сайт «столичной» команды. Новое соглашение рассчитано на два сезона, за которые хоккеист получит около $ 1,3 млн. Первый год контракта рассчитан как двусторонний, второй год соглашение будет работать на односторонней основе.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 23-летний хоккеист принял участие в четырёх встречах, не сумев отметиться результативными баллами при показателе полезности «0».