Власич: если НХЛ не отпустит на ОИ, проведу остаток карьеры с ненавистью к НХЛ

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуард Власич высказался о ситуации с неучастием НХЛ в ОИ-2018.



«3 апреля Гэри Беттмэн объявил, что НХЛ не будет участвовать в Олимпиаде. Я сначала решил, они забыли, что День дурака прошёл два дня назад. Это произошло как раз перед стартом плей-офф. Идеальный расклад для лиги – все немного поболтают на этот счёт, а потом быстро забудут.



Разочарован — это недостаточно сильное слово для описания моих чувств. Это просто неприемлемо. Игроки НХЛ должны участвовать в Играх по двум причинам: во-первых, потому что там должны играть лучшие хоккеисты мира; во-вторых, это идеальная возможность для продвижения нашего вида спорта. Если игроки НХЛ не поедут в Пхёнчхан, я проведу остаток карьеры (10 лет, я всегда хотел играть до сорока) с чувством разочарования и ненависти к лиге. Когда меня выбрали в состав сборной Канады на Олимпиаду-2014 в Сочи, это было невероятное чувство.



Александр Овечкин заявил, что всё равно будет участвовать в Олимпиаде. Но ситуация очень деликатная, у игроков есть контракты. Какие санкции будут применены к тем, кто уедет наперекор лиге? Дисквалификация? Я считаю, что всё в руках хоккеистов. Если 10 игроков, участвовавших в Кубке мира, скажут, что поедут в Пхёнчхан, НХЛ придётся серьёзно задуматься над своим решением», – цитирует игрока CBC.

10 хоккеистов, которых не ждали на ЧМ-2017 Присутствие некоторых хоккеистов в составах своих сборных на ЧМ может вызвать удивление или недоумение. Кто попал в их число?