«Спартак» подписал новый контракт с защитником Всеволодом Сорокиным на два года

Московский «Спартак» подписал новый контракт с защитником Всеволодом Сорокиным, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2019 года.

В минувшем сезоне 23-летний защитник провёл за «Спартак» 15 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами при показателе полезности "-7". Кроме того, он сыграл 14 встреч за фарм-клуб из Воскресенска, набрав 4 (0+4) очка. Предстоящий сезон станет для Сорокина седьмым, который игрок проведёт в системе московского «Спартака».