Кожевников: сейчас у Дадонова больше опыта, у него должно получиться в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал перспективы Евгения Дадонова, который подписал контракт с «Флоридой Пантерз».



«Партнёры Дадонова по СКА, такие как Шипачёв, уже подписали контракт в НХЛ, поэтому он тоже захотел поехать. Это его личное дело. Проблема в том, что в этом году могут предложить, а на следующий год – нет. Это достаточно крепкий физически игрок. Шансы у него хорошие. Многое зависит от того, с кем он будет играть. В прошлый раз Дадонов не закрепился там, но сейчас у него больше опыта. По моему мнению, у него должно получиться», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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