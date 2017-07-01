«Тампа-Бэй» подписала контракт новичка с защитником Олегом Сосуновым

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал трёхлетний контракт новичка с российским защитником Олегом Сосуновым, сообщает официальный «твиттер» команды. 19-летний игрок был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в прошлом году в шестом раунде.



В прошедшем сезоне молодой хоккеист выступал в Молодёжной хоккейной лиге в составе ярославского «Локо». В регулярном чемпионате Сосунов провёл 32 матча, не записав на свой счёт результативных баллов при показателе полезности "+1" и 79 минутах штрафного времени.

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