«Питтсбург» заключил новый контракт с нападающим Уилсоном

«Питтсбург Пингвинз» подписал новый контракт с нападающим Гарретом Уилсоном, информирует официальный сайт победителя Кубка Стэнли — 2017. Соглашение рассчитано на двухлетний срок, средняя годовая зарплата игрока будет составлять примерно $ 650 тыс.



26-летний хоккеист в прошедшем чемпионате выступал в фарм-клубе «пингвинов» в АХЛ, набрав в 59 встречах регулярного чемпионата 31 (11+20) результативный балл при показателе полезности «+16» и 83 минутах штрафного времени. Уилсон также отдал две голевые передачи в плей-офф.

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