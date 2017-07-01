«Монреаль» подтвердил подписание Алзнера на пять лет с зарплатой $ 4,625 млн

«Монреаль Канадиенс» подписал контракт с защитником Карлом Алзнером, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на пять сезонов со среднегодовой зарплатой $ 4,625 млн.



Ранее защитник выступал за «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне-2016/17 Алзнер провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 13 (3+10) очков при показателе полезности «+23». В семи матчах плей-офф игрок очков не заработал, показатель полезности составил «-1». На уровне НХЛ на его счету 655 матчей и 128 очков.

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