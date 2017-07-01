Евгений Дадонов подписал контракт с «Флоридой» на три года

«Флорида Пантерз» объявил о подписании трёхлетнего контракта с нападающим Евгением Дадоновым. Россиянин уже выступал за «Флориду» с 2009 по 2012 год.



Последние три сезона он выступал в КХЛ за питерский СКА и завоевал с командой два Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате сезона-2016/17 форвард провёл 53 матча и набрал 65 (30+35) очков. В плей-офф Дадонов отыграл 18 матчей, набрал 19 (9+10) очков и помог СКА завоевать Кубок Гагарина.



Ранее сообщалось, что с Дадоновым вёл переговоры «Вегас Голден Найтс».

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