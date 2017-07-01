Александр Бурмистров стал игроком «Ванкувера», заключив контракт на $ 900 тыс.

Нападающий Александр Бурмистров стал игроком «Ванкувер Кэнакс», сообщает TSN. Форвард заключил контракт на один год с зарплатой $ 900 тыс.

25-летний Бурмистров в прошедшем сезоне перешёл из «Виннипег Джетс» в «Аризону Койотс». Всего в регулярном чемпионате он принял участие в 49 матчах, в которых забросил пять шайб и сделал 11 голевых передач при показателе полезности "-7". Всего в НХЛ на его счету 324 матча и 95 (35+60) очков при показателе полезности "-26". У него подошёл к концу двухлетний контракт на $ 3,1 млн.