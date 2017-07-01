Беннинг: Бурмистров имеет хороший атакующий потенциал и может помочь «Ванкуверу»

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Александром Бурмистровым. Соглашение рассчитано на один год с зарплатой $ 900 тысяч.
«В концовке сезона Александр стабильно набирал очки в составе „Аризоны“ и показывал хороший атакующий потенциал на протяжении своей недолгой карьеры. Мы рады предоставить ему возможность помочь нашей команде в следующем году», — приводятся слова Беннинга на официальном сайте клуба.
За «Аризону» форвард сыграл 26 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.
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