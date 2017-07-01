Алзнер: не мог закрыть глаза на поражения «Вашингтона», я хочу побеждать

Защитник Карл Алзнер прокомментировал подписание контракта с «Монреаль Канадиенс». До этого хоккеист выступал всю карьеру за «Вашингтон Кэпиталз», проведя в клубе девять сезонов.



«Не могу сдержать эмоций от того, что покидаю „Вашингтон“, этот город и людей. Мы завели здесь много хороших друзей, с которыми будем общаться независимо от того, что будем делать после завершения карьеры. Это тяжёлая часть, но в то же время я хочу побеждать. Это самое главное, то, ради чего мы все играем в хоккей.



То, что мы постоянно вылетали во втором раунде, разочаровывало, и я не мог закрыть на это глаза. Если бы был шанс в „Вашингтоне“, возможно, я бы говорил иначе. Никто не любит собирать вещи и переезжать, но в то же время у меня есть сильное желание побеждать, и, когда получил возможность разузнать, что ждёт „Монреаль“ в будущем, я понял, что это очень заманчиво. Я хочу иметь шанс победить и привезти Кубок Стэнли в канадский город, особенно в Монреаль. Так работает бизнес. Иногда ты уезжаешь оттуда, где тебе нравится, и попадаешь туда, где тебе нравится не меньше. У меня смешанные чувства, но это здорово — сказать, что я теперь игрок „Монреаль Канадиенс“, — цитирует Алзнера журналист Washington Post Изабель Хуршудян.