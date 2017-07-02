«Автомобилист» обменял защитника Турбина в «Амур» на денежную компенсацию

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» обменял права на защитника Павла Турбина в хабаровский «Амур» на денежную компенсацию. Об этом информирует официальный сайт уральской команды Континентальной хоккейной лиги.



Игрок обороны пополнил состав уральской команды в 2015 году. За два сезона он провёл за «Автомобилист» в общей сложности 94 матча, в которых забросил три шайбы и отдал восемь голевых передач. Показатель полезности составил «-14». Воспитанник омского хоккея дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста». Хоккеист является обладателем кубка Харламова.

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