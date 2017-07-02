Гуськов: Калинин не сможет заменить Шипачёва и Дадонова в СКА

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением, сможет ли Сергей Калинин в СКА заменить Евгения Дадонова и Вадима Шипачёва, а также оценил перспективы экс-игроков петербургской команды в НХЛ.

«Скажу прямо — Сергей двоих этих игроков заменить не сможет. Калинину придётся много работать, чтобы выйти на уровень Шипачёва и Дадонова. Шансы у него будут показать себя в СКА, так что дорога ему открыта. Посмотрим, как Калинин проявит себя в КХЛ.

Получится ли у Дадонова в НХЛ? Тяжело вот так гадать, ведь неизвестно, как сложится судьба того или иного игрока. Конечно, Дадонов потерял хороших партнёров, но «Флорида» — отличная команда, в которой есть хорошие хоккеисты. Уверен, что Евгения брали под первые два звена. А как правило, в первых двух звеньях играют высококлассные хоккеисты, так что Дадонову не стоит отчаиваться, а играть так, как он это умеет. Партнёры всегда найдутся», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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