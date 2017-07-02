Диего Марадона посетил хоккейный город СКА

Легендарный аргентинский футболист, чемпион мира –1986 Диего Марадона посетил комплекс «Хоккейный город СКА» в Санкт-Петербурге.



«Армейская» команда приготовила для экс-нападающего подарок, вручив Марадоне хоккейный свитер с его фамилией и номером 10.



Диего Марадона посетил Санкт-Петербург в рамках футбольного Кубка конфедераций, который сейчас проходит в России. Сегодня на турнире будут сыграны заключительные матчи: игра за третье место между Мексикой и Португалией и финальный матч Германия — Чили.