Голкипер Данск стал игроком «Вегас Голден Найтс»

«Вегас Голден Найтс» подписал контракт со шведским вратарём Оскаром Данском, информирует NBC Sports. Контракт с 23-летним хоккеистом рассчитан на один сезон, общая сумма соглашения — $ 650 тыс.



Прошедшие два сезона 23-летний вратарь выступал в чемпионате Швеции за клуб «Рёгле». В 24 матчах минувшего сезона он отражал 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,01.



Стоит отметить, что в клубе на данный момент кроме Данска есть два вратаря: Кэлвин Пикар («Колорадо Эвеланш») и Марк-Андре Флёри («Питтсбург Пингвинз»).