Форвард московского «Динамо» Кокарев близок к переходу в «Локомотив»

Нападающий московского «Динамо» Денис Кокарев близок к переходу в ярославский «Локомотив». Об этом стало известно «Чемпионату».

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 28 (8+20) очков при показателе полезности «+20». В 10 матчах плей-офф на счету игрока 2 (1+1) очка и показатель полезности «0». Всего на уровне КХЛ Кокарев провёл 556 матчей и набрал в них 265 (96+169) очков. Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина. Один раз он выиграл регулярный чемпионат КХЛ.