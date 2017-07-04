Михайлис: награда «Лучший хоккеист Казахстана — 2016/17» стала неожиданной

НападающийНикита Михайлис поделился эмоциями от получения награды «Лучший хоккеист Казахстана — 2016/17».



«Было неожиданно, но я старался, играл в полную силу в каждой команде, пытаясь помочь каждой команде, в которой я играл. Хочу закрепиться в «Барысе» и помочь команде. И большое спасибо болельщикам», — передаёт слова Михайлиса клубное телевидение «Барыса».

В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за астанинские «Барыс» и «Номанд», а также за «Торпедо» из Усть-Каменогорска. В КХЛ он провёл 11 матчей.

Также видео доступно на официальном канале «Барыса» в «YouTube».