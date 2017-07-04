Филатов перезаключил контракт с «Ладой»

Нападающий Никита Филатов подписал новое соглашение с «Ладой», рассчитанное на один год, сообщает официальный сайт континентальной хоккейной лиги.



Также «Нефтехимик» расторг контракт с форвардом Станиславом Альшевским по собственной инициативе.



В прошлом сезоне Филатов сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу, набрав 40 очков при показателе полезности «+1». Альшевский выступал в минувшем сезоне выступал по большей части в «Куньлунь Ред Стар», принял участие в 12 матчах, в которых набрал 2 очка (0+2). В составе «Нефтехимика» форвард вышел на лёд всего дважды, не отметившись результативными действиями.